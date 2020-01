Cina: investimenti diretti non finanziari in uscita in calo dell'8,2 per cento nel 2019

Pechino, 22 gen 06:53 - (Agenzia Nova) - Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina (Odi) sono diminuiti dell'8,2 per cento su base annua nel 2019, secondo quanto dichiarato dal ministero del Commercio cinese. "L'Odi non finanziario si è attestato a 110,6 miliardi di dollari l'anno scorso", ha dichiarato il viceministro del Commercio, Qian Keming, nel corso di una conferenza stampa. 15 miliardi di dollari di investimenti sono stati destinati ai paesi lungo Nuova via della seta, pari al 13,6 per cento del totale. La struttura dell'Odi ha continuato a migliorare, con investimenti destinati principalmente a settori tra cui leasing e servizi alle imprese, produzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, secondo il ministero. (segue) (Cip)