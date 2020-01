Cina: investimenti diretti non finanziari in uscita in calo dell'8,2 per cento nel 2019 (2)

- Gli investimenti esteri diretti (Ide) in Cina nel 2019 sono aumentati del 5,8 per cento su base annua, salendo a 941,5 miliardi di yuan (136,7 miliardi di dollari), il più grande aumento dal 7,9 per cento del 2017. Lo ha reso noto ieri il ministero del Commercio cinese, evidenziando che gli Ide sono cresciuti mentre gli investimenti in uscita sono diminuiti a causa dei controlli sui capitali. "La Cina è rimasta il secondo più grande destinatario di Ide a livello globale", ha dichiarato il viceministro del Commercio, Qian Keming, durante una conferenza stampa tenuta a Pechino. Gli investimenti diretti non finanziari in uscita (Odi) sono diminuiti dell'8,2 per cento, scendendo a 110,6 miliardi di dollari, ha sottolineato Qian. Il viceministro ha spiegato che la struttura degli investimenti in uscita è più "equilibrata", con la maggior parte dei flussi indirizzati verso i servizi di noleggio e commerciali, la produzione, la distribuzione e la vendita al dettaglio. Gli investimenti diretti in uscita sono aumentati solo dello 0,3 per cento nel 2018, dopo essere fortemente diminuiti nel 2017, poiché le autorità hanno esercitato uno stretto controllo sui deflussi verso progetti all'estero considerati "irrazionali". Qian ha precisato che 15 miliardi di dollari di investimenti, pari al 13,6 per cento del totale, sono andati nei paesi che si trovano lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). (segue) (Cip)