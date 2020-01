Cina: investimenti diretti non finanziari in uscita in calo dell'8,2 per cento nel 2019 (3)

Pechino, 22 gen 06:53 - (Agenzia Nova) - Il dato sugli investimenti esteri diretti è stato confermato anche dal "Global Investment Trends Monitor" pubblicato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), secondo cui la Cina si è confermata il secondo maggiore destinatario al mondo di Ide l'anno scorso, attirando in tutto 140 miliardi di dollari. Secondo il rapporto, i flussi globali sono rimasti sostanzialmente invariati nel 2019 a 1.390 miliardi di dollari, un calo dell'uno per cento rispetto alla cifra rivista di 1.410 miliardi di dollari del 2018. "Il dato va letto sullo sfondo del peggioramento delle prestazioni macroeconomiche e dell'incertezza politica per gli investitori, comprese le tensioni commerciali", spiega il documento. (segue) (Cip)