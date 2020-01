Cina: investimenti diretti non finanziari in uscita in calo dell'8,2 per cento nel 2019 (4)

Pechino, 22 gen 06:53 - (Agenzia Nova) - I flussi di investimenti esteri diretti verso i paesi sviluppati si sono mantenuti a un livello storicamente basso, diminuendo di un ulteriore sei per cento, a circa 643 miliardi di dollari, mentre i flussi verso le economie in via di sviluppo sono rimasti stabili a circa 695 miliardi di dollari. Il rapporto dell'Unctad evidenzia anche che gli afflussi di Ide verso la Cina sono rimasti stabili a 140 miliardi di dollari, rendendo il paese il secondo maggiore destinatario di investimenti diretti esteri dopo gli Stati Uniti, che ha attratto 251 miliardi di dollari. L'organismo Onu prevede che tali investimenti aumenteranno marginalmente nel 2020 a seguito di un'ulteriore modesta crescita dell'economia mondiale. (Cip) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata