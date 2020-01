Indonesia: Fmi rivede previsioni crescita al ribasso in risposta a calo export (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente indonesiano, Joko “Jokowi” Widodo, ha tentato sin dal 2018 di condurre un processo di semplificazione normativa e regolamentare, con l’obiettivo di accelerare l’afflusso di investimenti esteri nei settori petrolifero e del gas. “Ho detto al ministero dell’Energia che le nostre regole sono ancora inadeguate. Sono ancora troppo complicate, c’è un eccesso di oneri procedurali. Le regole andrebbero drasticamente ridotte e semplificate”, ha spiegato il presidente in occasione dell’annuale conferenza dell’Indonesian Petroleum Association che si è tenuta a Giacarta a maggio 2018. “Ci aspettiamo un calo della produzione (di petrolio e gas) ogni anno, perché per anni non abbiamo effettuato operazioni di esplorazione su larga scala. La nostra produzione continua a calare e continuiamo a importare petrolio. Queste sono le aspettative”, ha lamentato il presidente indonesiano. (segue) (Fim)