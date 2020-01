Indonesia: Fmi rivede previsioni crescita al ribasso in risposta a calo export (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia, uno tra i paesi fondatori dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), ha rinunciato alla propria adesione nel 2016, e ad oggi produce non più di 800mila barili di petrolio greggio giornalieri, circa la metà del proprio fabbisogno nazionale. Al suo picco, nel 1995, la produzione giornaliera era di 1,6 milioni di barili, grazie anche a un massiccio afflusso di investimenti esteri. Le complessità e incertezze dell’ambiente regolatorio e la scarsità di investimenti destinati all’esplorazione, però, hanno gradualmente trasformato il paese in un importatore netto; compagnie come ConocoPhillips e Chevron hanno ridotto le loro holding, e l’output giornaliero è ora stabilmente inferiore al milione di barili. Lo scorso anno gli investimenti sono calati ad un minimo pluriennale di 9,3 miliardi di dollari. (Fim)