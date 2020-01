Taiwan: coronavirus, Taipei esorta Pechino a condividere informazioni “corrette”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha esortato oggi la Cina a condividere informazioni “corrette” in merito alla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus, ed ha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di non escludere Taiwan dalle misure di cooperazione tese ad arginare il virus sulla base di considerazioni politiche. Il virus, di cui le autorità sanitarie cinesi hanno confermato la trasmissibilità tra persone per via aerea, si è diffuso ad oggi sino a città come Pechino e Shanghai, e i primi casi sono stati diagnosticati in Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Thailandia e Stati Uniti. Taiwan non è un paese membro dell’Oms a causa del veto opposto dalla Cina, che ritiene l’Isola una sua provincia secessionista. Tsai ha tenuto una conferenza stampa ieri, 21 gennaio, per confermare il primo caso di coronavirus a Taiwan, diagnosticato su una donna di ritorno da Wuhan, primo focolaio dell’infezione. (segue) (Cip)