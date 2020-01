Taiwan: coronavirus, Taipei esorta Pechino a condividere informazioni “corrette” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a nove il bilancio delle vittime causate dall'infezione da coronavirus in Cina. Lo ha riferito un funzionario della Commissione sanitaria nazionale cinese nel corso di un aggiornamento alla fine della giornata di ieri, martedì 21 gennaio. "Ci sono un totale di 440 casi confermati in 13 province in tutto il paese", ha dichiarato il vicecapo della Commissione, Li Bin, durante un briefing con i media, mentre sono stati rilevati oltre duemila casi di stretto contatto. (segue) (Cip)