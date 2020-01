Taiwan: coronavirus, Taipei esorta Pechino a condividere informazioni “corrette” (3)

- Wuhan, capitale della provincia di Hubei della Cina centrale, ha stabilito la sede centrale per il controllo e il trattamento della polmonite causata dal nuovo ceppo di coronavirus (2019-nCoV). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il centro, formalmente diretto dal sindaco Zhou Xianwang, è composto da otto gruppi, tra cui i responsabili della fornitura di risposta alle emergenze, del traffico, delle cure mediche e del controllo delle epidemie. La sede centrale ha richiesto la creazione di un team medico per il trattamento di ciascun paziente infetto e in gravi condizioni, e ha ordinato misure per proteggere il personale medico dall'infezione. È stato fortemente richiesto che gli incontri pubblici vengano ridotti o cancellati e l'applicazione di misure quali la chiusura dei mercati correlati, il controllo della circolazione degli animali selvatici e la supervisione della temperatura corporea delle persone negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei moli. (segue) (Cip)