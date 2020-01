Hong Kong: governo ha favorito insediamento di 487 società straniere

- Il Dipartimento di promozione degli investimenti del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha dichiarato di aver aiutato 487 società oltremare a insediarsi o espandersi ad Hong Kong nel 2019. Secondo Invest Hong Kong (InvestHK), il dipartimento responsabile per attrarre investimenti esteri diretti e assistere le imprese a stabilirsi a Hong Kong, le 487 società provengono da 48 paesi: ben 120 compagnie provengono dalla Cina; seguono gli Stati Uniti (71), il Regno Unito (43), il Giappone (27) e la Francia (25). 29 aziende provengono dai paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). In termini di settori, il portafoglio copre un ampio spettro che va dall'innovazione e dalla tecnologia (106 aziende), seguita da trasporti e industria (65), turismo e ospitalità (60) e Fintech (57). Le start-up in vari settori hanno assorbito il 14,4 per cento di tutte le società assistite. (segue) (Cip)