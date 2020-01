Hong Kong: governo ha favorito insediamento di 487 società straniere (2)

- Le 487 aziende creeranno insieme 6.009 posti di lavoro nel loro primo anno di attività o di espansione nella regione amministrativa, con un aumento del 14,1 per cento rispetto al dato del 2018. Tra le società, il 27,7 per cento ha dichiarato di voler utilizzare Hong Kong come piattaforma per prendere parte allo sviluppo dell'area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao e alla Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta). Il direttore generale della promozione degli investimenti di InvestHK, Stephen Phillips, ha dichiarato che il 2019 è stato "un altro anno record per InvestHK in termini di numero di società assistite e numero di posti di lavoro creati da tali società"."Hong Kong continua ad attirare investitori cinesi e stranieri grazie ai suoi vantaggi principali e alle opportunità commerciali emergenti, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi nell'area della Grande Baia e della Bri", ha affermato Phillips. Per il 2020, nonostante l'incerto contesto economico globale e locale, continueremo a impegnarci per attrarre società straniere, dalle iniziative guidate da imprenditori alle multinazionali, per stabilire una presenza a Hong Kong, ha aggiunto. "Un focus speciale sarà anche posto sull'attrazione di aziende di innovazione e tecnologia in linea con gli obiettivi politici del governo", ha affermato Phillips. (segue) (Cip)