Hong Kong: governo ha favorito insediamento di 487 società straniere (4)

- Il doppio declassamento riflette la crescente preoccupazione all'interno della comunità imprenditoriale a proposito delle caratteristiche istituzionali che conferiscono a Hong Kong una maggiore autonomia politica ed economica e che si teme si indeboliscano sotto la pressione della madrepatria. "L'assenza di piani tangibili per affrontare le preoccupazioni politiche o economiche e sociali della popolazione di Hong Kong che sono emerse negli ultimi nove mesi può riflettere una capacità istituzionale intrinseca più debole di quanto precedentemente valutato da Moody's", afferma l'agenzia con sede a New York. Le risposte del governo alle richieste di maggiori libertà politiche - e a costi di vita altissimi - vengono giudicate come "notevolmente lente, incerte e inconcludenti". (segue) (Cip)