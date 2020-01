Hong Kong: governo ha favorito insediamento di 487 società straniere (5)

- Il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong ha contestato l'ultima decisione di Moody's Investors Service di declassare il rating creditizio dell'ex colonia britannica. Moody's ha cambiato le prospettive creditizie di Hong Kong da "stabili" a "negative". Il portavoce dell'amministrazione di Hong Kong ha contestato il giudizio della agenzia di rating: "Non siamo assolutamente d'accordo con la valutazione di Moody's sulla situazione attuale di Hong Kong, e siamo profondamente delusi dalla decisione di declassare il rating del credito della città". Il portavoce ha aggiunto che dal ritorno di Hong Kong alla madrepatria, il governo ha implementato i principi "un paese, due sistemi" e "il popolo di Hong Kong che amministra Hong Kong" e un alto grado di autonomia in stretta conformità con la Legge. "Non riteniamo che ci sia terreno sufficiente da parte di Moody's per sollevare qualsiasi dubbio (riguardo la solidità finanziaria dell'ex colonia britannica). Sebbene Hong Kong abbia affrontato i disordini sociali più gravi dal suo ritorno alla madrepatria, negli ultimi sette mesi circa, il governo con il fermo sostegno del governo centrale, ha gestito la situazione in conformità con la legge per frenare la violenza per ripristinare l'ordine sociale il più presto possibile", ha aggiunto il funzionario. (segue) (Cip)