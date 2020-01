Hong Kong: governo ha favorito insediamento di 487 società straniere (6)

- Secondo il portavoce, il giudizio di Moody's non è in linea con i solidi fondamentali creditizi di Hong Kong. "La nostra performance fiscale e le posizioni esterne sono state a lungo tra quelle delle migliori economie e servono da forte cuscinetto per Hong Kong per resistere agli shock". Il portavoce ha sottolineato che la fiducia nel sistema dei tassi di cambio collegati è rimasta forte, come riconosciuto da Moody's, aggiungendo che le banche dispongono di una solida base di capitale, liquidità e attivi consistenti; i mercati dei capitali hanno avuto una buona corsa lo scorso anno in cui le offerte pubbliche iniziali e le attività di finanziamento obbligazionario hanno continuato a prosperare, e Stock Connect e Bond Connect hanno registrato un aumento del fatturato. (segue) (Cip)