Hong Kong: governo ha favorito insediamento di 487 società straniere (7)

- "I persistenti disordini sociali riflettono che ci sono profondi problemi nella società di Hong Kong, sui quali il governo condurrà presto una revisione indipendente. Stiamo anche coinvolgendo in modo proattivo persone di diversa estrazione, posizioni politiche e fasce di età attraverso il dialogo e l'ascolto le loro opinioni per trovare una via d'uscita per la società", ha detto il portavoce. Le sfide sociali che Hong Kong sta affrontando, ha aggiunto, tra cui la disparità di ricchezza, l'invecchiamento della popolazione e gli alti prezzi delle case, come menzionato da Moody's, non sono esclusivi di Hong Kong. Nonostante questi problemi, "i punti di forza istituzionali di Hong Kong e la sua competitività di base come centro finanziario internazionale, hub commerciale e uno dei migliori posti al mondo per fare affari rimangono ben posizionati". Il portavoce ha spiegato come il governo di Hong Kong abbia gestito in modo proattivo le questioni sociali sopra menzionate nel corso degli anni, sottolineando che "il governo continuerà ad ascoltare i cittadini e rafforzare le comunicazioni con essi, per superare queste sfide e aiutare rilanciare Hong Kong". (Cip)