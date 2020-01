Imprese: sedi Mitsubishi Motors in Germania perquisite per sospetta frode emissioni

- Diversi uffici e immobili connessi ad affiliate di Mitsubishi Motors in Germania sono stati perquisiti dai procuratori tedeschi ieri, nell’ambito di una indagine relativa ad una sospetta frode nei livelli di emissione dichiarati dal costruttore di auto giapponese. Mitsubishi è sospettata di aver installato software illegali nelle vetture vendute in Germania, per celare il reale livello delle emissioni inquinanti dei suoi motori diesel. “Siamo impegnati a studiare i dettagli della questione, e intendiamo garantire la nostra piena collaborazione alle indagini”, recita una nota diffusa da Mitsubishi Motors. Il caso pare assumere i medesimi contorni dello scandalo che nel 2015 ha coinvolgo Volkswagen Ag negli Stati Uniti e in Europa. Mitsubishi, parte di una alleanza a tre con Renault Sa e Nissan Motor Co., non opera alcuno stabilimento produttivo in Germania, dove si limita alla vendita di autovetture prodotte in altri paesi. Secondo indiscrezioni della stampa locale, le indagini degli investigatori tedeschi sono iniziate lo scorso novembre, e riguardano i motori diesel da 1,5 e 2,2 litri. (Git)