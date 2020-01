Italia-Cina: Anno turismo e cultura 2020, scambio lettere fra presidenti Mattarella e Xi

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, e il suo omologo italiano Sergio Mattarella si sono scambiati lettere di congratulazioni per l'apertura dell'Anno della cultura e del turismo 2020 lanciato ufficialmente ieri a Roma. Nella sua lettera, Xi ha sottolineato che la Cina e l'Italia sono rappresentanti eccezionali delle civiltà orientale e occidentale. Le civiltà di cui sono depositari i due paesi, hanno trovato spazi di complementarietà reciproca grazie all'antica Via della seta. Xi ha aggiunto che la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) ha rinnovato e rilanciato oggi gli scambi amichevoli millenari tra Europa ed Asia, proiettandoli verso una nuova era. (segue) (Cip)