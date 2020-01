Italia-Cina: Anno turismo e cultura 2020, scambio lettere fra presidenti Mattarella e Xi (2)

- Sottolineando la ricchezza e vastità delle risorse culturali e turistiche godute da Italia e Cina, Xi ha auspicato che le persone attive nei settori culturale e turistico dei due paesi possano promuovere il dialogo tra due antiche civiltà in modo da dare nuovi contributi alla diversità culturale e agli scambi interculturali nel mondo. Il presidente della Repubblica ha affermato nella sua missiva che l'amicizia Italia-Cina ha una lunga storia, aggiungendo che i due popoli erano un tempo i protagonisti degli scambi in diverse regioni lungo l'antica Via della seta. Mattarella ha invitato entrambi i paesi ad avere una profonda comprensione del valore dell'interdipendenza e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa in un contesto globale sempre più complicato, e a promuovere scambi interpersonali di qualità in modo da affrontare le sfide future. (segue) (Cip)