Cina: Forum Davos, vicepremier Han promuove economia mondiale aperta e inclusiva

- Il vicepremier della Cina, Han Zheng, ha sollecitato la comunità internazionale a costruire un'economia mondiale inclusiva e aperta, e a sostenere il multilateralismo e la globalizzazione economica. Han, rappresentante della delegazione cinese alla 50ma riunione annuale del Forum economico mondiale di Davos (Wef) ha tenuto un discorso dal titolo "Lavorare insieme per un'economia mondiale aperta e uno sviluppo globale sostenibile". Secondo Han, la globalizzazione economica è "una tendenza della storia, una condizione essenziale per la crescita della produttività e un risultato naturale dell'avanzamento della scienza e della tecnologia". Il vicepremier ha aggiunto che tale processo è anche "una forza trainante dietro la crescita economica in tutto il mondo". "Per risolvere le difficoltà e i problemi della globalizzazione economica, la soluzione fondamentale sta nel costruire insieme un'economia mondiale inclusiva e aperta, e la chiave sta nel sostenere il multilateralismo, ha affermato il vicepremier. (segue) (Cip)