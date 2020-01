Cina: Forum Davos, vicepremier Han promuove economia mondiale aperta e inclusiva (2)

- "Le pratiche unilaterali e protezionistiche, contrarie alla tendenza globale, non porteranno a nulla e finiranno per danneggiare gli interessi di tutti", ha aggiunto Han. Il vicepremier cinese ha invitato tutti i paesi a dimostrare maggiore coraggio, a impegnarsi in consultazioni su un piano di parità e a superare insieme le difficoltà. "Dovremmo rendere la globalizzazione economica più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti, in modo che le persone di tutti i paesi possano condividere i benefici della globalizzazione economica e della crescita globale", ha affermato. Secondo il vicepremier cinese, la comunità globale dovrebbe "mantenere l'obiettivo di salvaguardare la pace, promuovere lo sviluppo, sostenere l'equità e la giustizia e perseguire benefici reciproci e risultati vantaggiosi per tutti. Questo, attraverso sforzi comuni "per affrontare le sfide globali come la riduzione della povertà, i cambiamenti climatici e la protezione ambientale". "Dovremmo rispettare il diritto internazionale e le norme ampiamente riconosciute delle relazioni internazionali e promuovere il miglioramento e la trasformazione del sistema di governance globale", ha aggiunto Han nel corso del suo intervento. (segue) (Cip)