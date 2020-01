Cina: Forum Davos, vicepremier Han promuove economia mondiale aperta e inclusiva (3)

- "La Cina ha abbracciato la globalizzazione economica, ha perseguito lo sviluppo con le sue porte aperte ed è riuscita a trasformare un'economia chiusa e semi-chiusa in un'economia completamente aperta", ha osservato Han, aggiungendo che "l'apertura è diventata un marchio di fabbrica della Cina odierna". La Cina si è sviluppata attraverso l'apertura e la partecipazione alla globalizzazione economica e anche il mondo ha beneficiato di questo processo, ha aggiunto Han. Il vicepremier ha promesso che il paese continuerà ad aprirsi al mondo. "Nonostante le mosse protezionistiche e unilaterali di alcuni paesi, la Cina non smetterà di perseguire un'apertura di qualità superiore e non seguirà i loro passi nella direzione opposta della globalizzazione", ha affermato. Il premier cinese ha sottolineato che la Cina amplierà ulteriormente l'accesso al mercato per gli investitori stranieri e taglierà l'elenco negativo per gli investimenti esteri, importerà più beni e servizi per promuovere scambi equilibrati e migliorerà ulteriormente l'ambiente commerciale della Cina per consentire a tutti i tipi di attività registrate nel paese asiatico di essere trattati allo stesso modo. (segue) (Cip)