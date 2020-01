Cina: Forum Davos, vicepremier Han promuove economia mondiale aperta e inclusiva (4)

- "La Cina promuoverà anche nuovi stimoli all'apertura, consentendo alle zone di libero scambio di avviare più riforme e accelerando la costruzione del porto di libero scambio di Hainan. Il paese approfondirà ulteriormente la cooperazione multilaterale e bilaterale e lavorerà con altri paesi per costruire un'economia mondiale aperta", ha aggiunto Han. "La Cina dovrà, come sempre, assumersi attivamente le proprie debite responsabilità e obblighi internazionali", ha osservato Han, che ha assicurato che il paese "manterrà la stabilità e perseguirà lo sviluppo contribuendo nel contempo alla pace e alla prosperità nel mondo e collaborerà con persone di tutti i paesi per costruire un mondo aperto, inclusivo, pulito e bello che goda di pace duratura, sicurezza universale e comune prosperità". (segue) (Cip)