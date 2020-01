Asia-Pacifico: Singapore, Nuova Zelanda e Cile concludono negoziati su commercio digitale

- Le delegazioni di Singapore, Nuova Zelanda e Cile hanno concluso ieri i negoziati per un accordo sul commercio digitale, che includerà norme condivise in materia di e-commerce e nuove tecnologie per la promozione del commercio e degli investimenti. L’accordo, battezzato Digital Economy Partnership Agreement (“Accordo di partenariato sull’economia digitale”, Depa), ha l’obiettivo esplicito di spingersi “oltre le discipline esistenti nei nostri accordi di libero scambio esistenti”, come dichiarato dal ministro per il Commercio e l’industria di Singapore, Chan Chun Sing. “Vogliamo anche fornire risposte alle nuove questioni intrinseche nell’ambito digitale, come la governance dell’intelligenza artificiale e le identità digitali”. I tre paesi, assieme ai Brunei, avevano già sottoscritto nel 2006 l’accordo commerciale ritenuto il predecessore del Tpp-11. (segue) (Fim)