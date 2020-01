Asia-Pacifico: Singapore, Nuova Zelanda e Cile concludono negoziati su commercio digitale (2)

- Nel Sud-est asiatico proseguono frattanto le discussioni per un ampliamento del Tpp a paesi che ancora non vi hanno aderito. Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha promesso il sostegno di Tokyo alla candidatura della Thailandia per una sua rapida adesione all’accordo di libero scambio Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CpTpp, noto anche come Tpp-11). “Intendiamo cooperare il più possibile”, ha dichiarato il ministro giapponese il 7 gennaio, durante un incontro a Bangkok con la controparte thailandese, Don Pramudwinai. Questi ha spiegato che il governo thailandese è ancora impegnato a valutare gli aspetti tecnici dell’adesione all’accordo di partenariato economico, entrato in vigore a dicembre 2018. (segue) (Fim)