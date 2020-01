Usa: Autorità sanitarie ampliano controlli su coronavirus ad aeroporti di Atlanta e Chicago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il primo caso accertato di contagio da coronavirus di un cittadino statunitense dello Stato di Washington le autorità sanitarie Usa (Cdc) hanno dichiarato che stanno ampliando i controlli agli aeroporti internazionali di Atlanta e Chicago sui passeggeri in arrivo dalla città cinese di Wuhan. Lo riferisce il "Washington Post". L'uomo, trentenne, è ricoverato in condizioni stabili al Providence regional medical center di Everett (Wa) e si sta cercando di capire, e in caso rintracciare, se sia entrato in contatto con altre persone da quando è rientrato da Wuhan lo scorso mercoledì. Sono oltre 1.200 i passeggeri già sottoposti a controlli da venerdì 17 gennaio. E oggi i due nuovi aeroporti si aggiungono a quelli di San Francisco, New York (JFK) e Los Angeles. L'epidemia, confermata dalle autorità cinesi, ha colpito circa 300 persone in Cina ed altre in Tailandia, Giappone, Taiwan oltre che nella Corea del Sud.(Was)