Brasile: Amazzonia, Bolsonaro annuncia creazione consiglio per tutela della foresta (2)

- "Tra le altre misure intraprese c'è anche la creazione di una Forza ambientale nazionale, simile alla Forza nazionale di sicurezza (Forza di polizia federale dipendente dal ministro della Giustizia, composta da Poliziotti militari dei singoli Stati che vengono precettati a seconda delle necessità), volta a proteggere l'ambiente dell'Amazzonia", ha aggiunto Bolsonaro. Lasciando il palazzo presidenziale il capo di Stato ha sottolineato che la Forza ambientale nazionale è stata creata dopo che il ministro dell'Economia Paulo Guedes "ha dato il via libera" e che il vicepresidente Mourao, generale dell'Esercito in congedo, è la persona migliore per guidarla. Il presidente non ha fornito dettagli sui costi delle due istituzioni e sulle competenze. (segue) (Brb)