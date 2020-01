Aerotrasporto: Boeing rinvia il ritorno in servizio del suo Max

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Boeing ha oggi rinviato la data del via libera al volo commerciale delle autorità di regolazione (Faa) al suo travagliato 737 Max sostenendo che la nuova approvazione non si avrà almeno fino alla metà del 2020. Lo riferisce il "Wall Street Journal" spiegando che la decisione della società tiene conto della necessità di approvare la formazione dei piloti, nonché l'"esperienza aggiornata al processo di certificazione". L'insieme della flotta Max è a terra da marzo dello scorso anno in seguito a due incidenti mortali. Le azioni Boeing sono scese del 5,5 per cento a 306,27 dollari quando la negoziazione è stata interrotta prima dell'annuncio, dopo aver toccato un minimo di 52 settimane all'inizio della sessione. Lo stock ha recuperato terreno dopo il riavvio del trading. (segue) (Was)