Usa: Trump valuta ampliamento "travel ban" a sette nuovi Paesi

- Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe estendere il divieto di ingresso negli Usa ("travel ban") con un annuncio che era previsto per lunedì, nell'anniversario dei tre anni dalla sua prima iniziativa in questo senso che prese di mira diverse nazioni a maggioranza musulmana. Lo riferisce "Politico" precisando che l'elenco dei Paesi non è ancora definitivo e potrebbe essere modificato, ma fonti a conoscenza del dossier riferiscono che le nazioni al centro delle nuove restrizioni includono la Bielorussia, il Myanmar (o Birmania), l'Eritrea, il Kirghizistan, la Nigeria, il Sudan e la Tanzania. Le restrizioni sull'immigrazione nei sette paesi aggiuntivi non riguarderebbero necessariamente tutti i cittadini, ma potrebbero applicarsi solo a determinati funzionari governativi, ad esempio, o ad alcuni tipi di visti. Ciononostante, osserva "Politico", le nuove restrizioni potrebbero mettere a dura prova i legami con i Paesi colpiti, alcuni dei quali aiutano gli Stati Uniti su questioni come la lotta al terrorismo.(Was)