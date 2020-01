Usa: senatore Sanders conquista l'appoggio di un sindacato californiano (2)

- Il senatore del Vermont ha già collezionato la sponsorizzazione di diversi sindacati tra cui quello degli insegnanti di Los Angeles (Utla), quello degli infermieri (Nnu), quello dei lavoratori delle radio e dei macchinari (Ue) e quello degli collaboratori sanitari (Nuhw). Sanders è anche apparso a fianco di lavoratori in sciopero in tutto il Paese durante la sua campagna elettorale spesso per chiedere un aumento degli stipendi dei lavoratori. (Was)