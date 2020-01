Imprese: da entrate Ibm segnali di inversione di tendenza

- La compagnia Ibm (International business machines) ha registrato un leggero aumento delle entrate trimestrali che pone fine a una serie di vendite in calo. L'acquisizione di circa 33 miliardi di dollari del gigante di software open source Red Hat da parte del capo esecutivo Ginni Rometty può, spiega il "Wall Street Journal", contribuire a invertire le sorti di Big Blue. La società ieri ha dichiarato che i ricavi del quarto trimestre sono aumentati dello 0,1 per cento a 21,78 miliardi di dollari nel trimestre. L'utile per azione rettificato è sceso di circa il 3 per cento a 4,71 dollari, ma ha superato le aspettative degli analisti che avevano previsto guadagni per azione rettificati di 4,69 dollari per il trimestre che si è chiuso al 31 dicembre. L'utile netto rettificato è sceso di circa il 5 per cento a 4,2 miliardi di dollari, ha reso noto Ibm. (segue) (Was)