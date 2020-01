Imprese: da entrate Ibm segnali di inversione di tendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ha inoltre diffuso prospettive ottimistiche per l'anno in corso. L'utile per azione rettificato per quest'anno dovrebbe essere di almeno 13,35 dollari rispetto ai 12,81 del 2019, ha detto ancora Ibm. Rometty ha sostenuto che le vendite dovrebbero continuare su una traiettoria ascendente. "Questo ci posiziona verso una crescita sostenuta delle entrate nel 2020", ha affermato. Le azioni Ibm sono aumentate del 4,2 per cento negli scambi post-vendita. (Was)