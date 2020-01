Usa-Venezuela: Pompeo, bloccati 15 velivoli di Petroleos, Washington conferma impegno per pacifica transizione di Caracas (2)

- Gli Stati Uniti hanno "intrapreso questa azione ai sensi dell'Ordine esecutivo (E.O.) 13884, che blocca la proprietà e gli interessi in proprietà del governo del Venezuela. Questa azione - aggiunge il segretario di Stato - promuove l'impegno degli Stati Uniti di utilizzare sanzioni mirate e una diplomazia costante per porre fine ai tentativi di Maduro di usurpare il potere e per sostenere una transizione venezuelana alla democrazia, comprese elezioni presidenziali libere ed eque". (segue) (Com)