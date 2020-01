Aerotrasporto: Boeing rinvia il ritorno in servizio del suo Max (2)

- Solo la scorsa settimana Boeing aveva dichiarato che stava lavorando per correggere un altro problema di software che si è manifestato nel tentativo di riparare il 737 Max, aggiungendo così problemi tecnici che hanno complicato e ritardato il ritorno in servizio della flotta per molti mesi. Autorità del settore e del governo riferiscono che l'ultimo inconveniente sul quale la compagnia sta lavorando impedisce ai computer di controllo dell'aereo di accendersi e verificare che il velivolo sia pronto al volo. (Was)