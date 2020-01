Usa: riflettori accesi sulle università cinesi

- Le autorità statunitensi stanno sottoponendo le istituzioni accademiche cinesi a maggiori controlli nel timore che sfruttino i legami con le imprese e le università Usa per promuovere obiettivi economici e militari della Cina. Lo riferisce il "Wall Street Journal" per poi spiegare che le università sono diventate un punto focale della relazione tesa tra Washington e Pechino, tanto che le autorità Usa competenti hanno esaminato le partnership della Cina con le università americane in merito a preoccupazioni sull'integrità accademica e sul furto di proprietà intellettuale. I servizi di intelligence cinesi, dopo aver trascorso anni a raccogliere vaste quantità di competenze dall'estero, sono adesso più mirati nelle loro ambizioni, hanno reso noto funzionari statunitensi che aggiungono che ora cercano specifico know-how tecnologico in grado di colmare le lacune nella ricerca condotta dalle università cinesi, designata come priorità da Pechino. L'attenzione di Washington per le università cinesi è in parte legata ai tentativi della Cina, sotto la guida del presidente Xi Jinping, di perseguire una politica di "fusione militare-civile", che lega entità civili cinesi all'esercito popolare di liberazione nell'obiettivo comune di rafforzare la Difesa di Pechino.(Was)