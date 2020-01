Usa: senatore Sanders conquista l'appoggio di un sindacato californiano

- Il senatore democratico Bernie Sanders ha conquistato ieri il sostegno di un importante sindacato della California nella sua corsa per le primarie dem per la presidenza degli Stati Uniti. Si è espresso a favore di Sanders il sindacato dei professionisti e degli impiegati tecnici dell'Università (Upte), la più grande organizzazione di lavoratori della comunicazione della nazione. Il gruppo, che rappresenta quasi 17.000 dipendenti nell'intero sistema dell'Università della California (Uc), ha annunciato che il 66 per cento dei suoi membri, in un voto interno, ha deciso di appoggiare Sanders. (segue) (Was)