Costa Rica: ministero della Salute attiva protocolli di prevenzione contagio coronavirus

- Il ministero della Salute del Costa Rica ha riferito ieri, 21 gennaio, di aver attivato i protocolli di prevenzione a seguito dell'allerta epidemiologica dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lanciata a seguito del contagio di polmonite causato da un nuovo tipo di coronavirus mai precedentemente registrato nell'uomo in alcuni Paesi asiatici. In particolare, sono stati registrati 222 infezioni tra Cina, Tailandia, Giappone e Corea del Sud. Come riportato dal governo costaricano attraverso un comunicato stampa, i centri medici del paese centro-americano sono già stati informati dei sintomi della malattia. Il quadro clinico che si presenta nei pazienti affetti dal virus comprende tosse, respiro corto e febbre. Altre manifestazioni più gravi possono includere polmonite, sindrome respiratoria acuta e insufficienza renale. Il ministro della Sanità del Costa Rica, Daniel Salas, ha affermato che il sistema sanitario del Paese ha protocolli e procedure che consentono di affrontare questo tipo di allarmi epidemiologici. (Mec)