Migranti: Viminale, 68 richiedenti asilo in volo per Parigi, 464 ricollocamenti da settembre a oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come programmato, è partito da Roma un volo diretto a Parigi con 68 richiedenti asilo già accettati dalla Francia nell’ambito delle procedure di ricollocamento avviate dalla Commissione europea su richiesta dell’Italia. Lo riferisce una nota del Viminale. Con questo primo volo del 2020 sale a 464 il numero dei migranti redistribuiti in Europa da settembre ad oggi. Si tratta della conferma del rinnovato impegno ad una più fattiva solidarietà europea anche per effetto del pre-accordo de La Valletta sottoscritto a settembre da Germania, Francia, Italia e Malta. Sul volo diretto in Francia erano presenti migranti sbarcati dalle navi: Cigala Fulgosi (2 giugnoo 2019); Ocean Viking (16 ottobre 2019); Alan Kurdi (3 novembre 2019); Ocean Viking (24 novembre 2019); Aita Mari (26 novembre 2019). Per accelerare le procedure di ricollocamento, uno dei pilastri del preaccordo di Malta fissa in quattro settimane (dallo sbarco) il termine massimo per l’effettiva redistribuzione dei richiedenti asilo nei Paesi che si rendono disponibili ad accoglierli.(Com)