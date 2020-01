Giustizia: Ronzulli (FI), al di là dei toni distensivi emergono solo distanze nel governo

- Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, afferma in una nota che "il governo tutto tasse e manette sta implodendo anche sulla giustizia. Al di là dei toni distensivi utilizzati dalla maggioranza, dal vertice a palazzo Chigi su riforma del processo penale e prescrizione a emergere sono soltanto le distanze. Nulla di definito e tantomeno di definitivo come invece aveva auspicato ieri Conte. Continuano a prendere tempo - prosegue la parlamentare - e a rinviare qualsiasi decisione a dopo il voto delle regionali di domenica prossima, mentre Italia viva e Movimento cinque stelle si fanno la guerra su tutto. Il presidente del Consiglio abbia la dignità di prendere atto di questa fase di stallo e il governo la smetta di rinviare tutti i dossier aperti, se non c'è la possibilità di andare avanti restituiscano la parola agli italiani". (Com)