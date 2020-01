Regionali Emilia-Romagna: Martina (Pd), Salvini passa, Bonaccini resta e lavora

- L’ex segretario del Partito democratico Maurizio Martina, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete 4, ha affermato che "in Emilia-Romagna Salvini passa con le chiacchiere. Come è passato in altre Regioni senza risolvere un problema, ma usando quelle terre solo per il suo bisogno di gonfiare il petto. Chiedetelo ai pastori sardi tanto per ricordare un caso concreto. Bonaccini invece resta - ha proseguito il parlamentare - e continua a lavorare seriamente tutti i giorni per quella terra e i suoi concittadini e per fare ancora meglio senza distruggere il buono che c’è".(Rin)