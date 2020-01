Energia: crollo dei prezzi per i produttori statunitensi di gas naturale (2)

- Il mercato del gas, spiega ancora il "Wsj", è ora nel picco della "stagione di astinenza" che dura una o due settimane. Si tratta della condizione che vede il gas immagazzinato sottoterra durante la primavera, e che va a rimpinguare le riserve durante l'estate e l'autunno per integrare l'offerta quando la domanda di riscaldamento è la più alta. Ma la scorsa settimana l'Agenzia Usa per l'informazione sull'energia ha riferito che il gas contenuto nello stoccaggio sotterraneo nei 48 Stati contigui ammontava ancora a oltre 3 trilioni di piedi cubi, un quantitativo elevato per l'inverno, quasi il 20 per cento al di sopra di gennaio 2019. (Was)