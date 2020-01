Usa: impeachment, in corso dibattito in Senato su regole processo Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso presso il Senato degli Stati Uniti il procedimento di impeachment del presidente Donald Trump. Lo riferisce il "Washington Post" precisando che i senatori hanno iniziato il dibattito a partire dalle regole che guideranno il processo di messa in stato di accusa del capo della Casa Bianca, incentrato sulla sua condotta nei confronti dell'Ucraina. Il giudice supremo della Corte John Roberts, che presiede, ha dato il via alla procedura alle 13:18 (le 19.18 ore italiana). Il Senato ascolterà le argomentazioni dei "manager" (che agiscono da procuratori) della Camera dei rappresentanti e dei legali di Trump in merito a una risoluzione proposta dal leader della maggioranza del Senato Mitch McConnell che chiede un processo rapido. I Democratici, tra cui il leader della minoranza della Camera alta, Charles Schumer, sostengono che la risoluzione fa parte di un tentativo per "coprire" i rapporti di Trump e nelle apparizioni pubbliche di oggi, i responsabili dell'impeachment della Camera hanno esortato il Senato a respingere le regole di McConnell. Trump è accusato di aver fatto pressioni sull'Ucraina, minacciando anche di non fornire aiuti militari, affinché il Paese aprisse un'inchiesta nei confronti dell'ex vicepresidente Joe Biden, un rivale politico, e su suo figlio Hunter Biden.(Was)