Brasile: Amazzonia, Bolsonaro annuncia creazione consiglio per tutela della foresta

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato oggi, 21 gennaio, di aver stabilito la creazione di un Consiglio per l'Amazzonia e di una Forza ambientale nazionale. Le due istituzioni avranno il compito di coordinare e portare avanti azioni concrete per proteggere la foresta pluviale amazzonica. "Ho deciso la creazione del Consiglio per l'Amazzonia, che sarà coordinato dal vicepresidente Hamilton Mourao. Il Consiglio sarà dotato di una struttura propria che avrà l'obiettivo di coordinare tutte le azioni attualmente portate avanti da singoli ministeri volte alla protezione, alla difesa e allo sviluppo sostenibile dell'Amazzonia", ha scritto Bolsonaro sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)