Brasile: Amazzonia, Bolsonaro annuncia creazione consiglio per tutela della foresta (4)

- Il rapporto sui crimini ambientali nel mondo, che dedica 9 delle sue 652 pagine al Brasile, sottolinea anche che le istituzioni pubbliche mettono a rischio gli agenti che lavorano in regioni come l'Amazzonia, principalmente perché vivono sotto continue minacce da parte di gruppi criminali. Secondo Hrw, la deforestazione in Brasile è cresciuta dell'80 per tra gennaio e metà dicembre. "Allo stesso tempo, il numero di multe per deforestazione illegale emesse dall'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), principale agenzia federale per l'ambiente, è diminuito del 25 per cento da gennaio a settembre 2019". (segue) (Brb)