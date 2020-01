Brasile: Amazzonia, Bolsonaro annuncia creazione consiglio per tutela della foresta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai dati relativi alla distruzione della foresta nel corso del primo anno di governo del presidente Bolsonaro, lo scorso 15 gennaio l'Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) aveva informato che l'area della foresta amazzonica a rischio deforestazione è aumentata dell'85 per cento nel 2019 rispetto al 2018. Da gennaio a dicembre del 2019 l'area interessata dal processo di disboscamento è passata dai 4.946 chilometri quadrati del 2018 ai 9.165 chilometri quadrati del 2019. I dati sono diffusi quotidianamente dal sistema di rilevamento della deforestazione in tempo reale (Deter) e servono come base per le azioni di contrasto da parte dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama). (segue) (Brb)