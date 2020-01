Ict: segretario Usa Mnuchin mette in guardia Regno Unito e Italia contro webtax

- L'Italia e la Gran Bretagna dovranno affrontare i dazi statunitensi se decideranno di procedere con un'imposta sulle società Ict come Google e Facebook di Alphabet, ha avvertito il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin che si è così espresso dopo che la Francia ha accettato di rinviare l'imposizione della sua imposta digitale di fronte alle minacce di forti dazi di Washington sulle esportazioni francesi. La tregua è "l'inizio di una soluzione", ha dichiarato Mnuchin in un'intervista al "Wall Street Journal" a margine del World Economic Forum di Davos. (segue) (Was)