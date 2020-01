Ict: segretario Usa Mnuchin mette in guardia Regno Unito e Italia contro webtax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia aveva annunciato l'imposta lo scorso anno per riscuotere entrate da società digitali che pagano poca o nessuna tassa sulle vendite sostanziali nel Paese. Lo scorso anno il Parlamento italiano ha approvato una tassa analoga che dovrebbe entrare in vigore nel 2020. Analogamente il Regno Unito dovrebbe applicare una simile un'imposta. Se il governo britannico ha dichiarato oggi che prevede di proseguire con la sua tassazione sui servizi digitali ad aprile, l'esecutivo italiano ha rifiutato di commentare, sottolinea il "Wsj". (Was)