Rifiuti Roma: Rampelli (Fd'I), sindaco Raggi non ha più maggioranza, si dimetta

- Il vicepresidente della Camera dei deputati e deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, commenta il voto in aula Giulio Cesare, a Roma. "La notizia che ben 12 consiglieri dei 5 Stelle voltano le spalle al sindaco e votano contro l'apertura della discarica di Monte Carnevale, segna un dato inequivocabile: Virginia Raggi non ha più la maggioranza. Si dimetta e liberi la città", si legge nella nota di Rampelli. (Com)