Giustizia: Renzi, lodo Conte su prescrizione non è punto di caduta

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Zapping" su Rai Radio1, ha sottolineato che il cosiddetto lodo Conte sulla prescrizione "non è un punto di caduta" della discussione nella maggioranza e la previsione di tempi diversi dopo il primo grado di giudizio, in caso di assoluzione o di condanna, "viola i principi costituzionali perché la Costituzione dice che sei innocente fino a che non c'è sentenza passata in giudicato. L'essere o meno colpevole non si valuta in primo grado, ma come prescrive la Carta costituzionale alla fine del percorso. Un processo senza fine è la fine della giustizia". (Rin)