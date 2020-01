Roma: Pacetti (M5s), piena fiducia in Virginia Raggi

- "Sto leggendo notizie e titoli di giornale che non corrispondono alla realtà. Vorrei fosse chiara una cosa: piena fiducia a Virginia Raggi. La maggioranza M5S in Campidoglio è al fianco della sindaca. Come sempre". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti. (Rer)