Spazio: Pasquali (Leonardo), necessario accelerare sviluppo applicazioni e servizi (2)

- “Si tratta di un momento molto importante, e noi, in quanto industria, non possiamo che esserne contenti”, ha detto, sottolineando la necessità di “spingere sullo sviluppo di applicazioni e servizi”. Stando alle affermazioni di Pasquali, su questo fronte la Commissione europea potrebbe giocare un ruolo determinante nel sensibilizzare i cittadini sui benefici di tali applicazioni. “L’esecutivo comunitario è in grado di incidere in maniera significativa anche sull’aggregazione della domanda, dal momento che le agenzie e le istituzioni europee sono potenziali utilizzatori di questi servizi, che possono far fronte ad una serie di esigenze in vari ambiti, dalla difesa e la sicurezza all’agricoltura e alla gestione delle emergenze, fino ad arrivare al controllo delle coste e al settore delle infrastrutture”, ha proseguito Pasquali, aggiungendo che i cittadini devono essere messi nella condizioni di percepire quanto queste applicazioni finiscano con avere un impatto diretto sulla vita di tutti i giorni. Nel suo intervento alla conferenza, il dirigente di Leonardo ha ventilato la possibilità di “istituire una cabina di regia europea dove i diversi attori in gioco, dalle istituzioni alle industrie, possano riunirsi e pianificare lo sviluppo di applicazioni e servizi”. Per quanto riguarda la competizione sul piano internazionale, “in Europa abbiamo tutti gli strumenti necessari”. “Il nostro settore industriale dello spazio regge il confronti con Russia, Stati Uniti e Cina, e in certe situazione può essere considerato anche più avanzato: proprio per questo non dobbiamo rischiare di perdere questo terreno, che costituisce un valore immenso per la nostra regione”, ha detto Pasquali, sottolineando quanto sia importante il rapporto con le università. “Quando si parla di innovazione non bisogna mai avere la presunzione di credere di poter fare tutto da soli”, ha spiegato, aggiungendo che Leonardo già collabora con diversi atenei in questo campo. (Beb)